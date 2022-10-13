ВС России сбили Су-27 ВСУ в Полтавской области

СВО продолжается

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский истребитель Су-27 в Полтавской области.

Об этом в ходе ежедневного брифинга заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, ПВО уничтожила 12 БЛА, перехватила 16 снарядов РСЗО HIMARS и "Ольха", а также 10 ракет HARM.

Ранее украинские СМИ сообщили о крушении двух военных самолетов в Полтавской области. Жертв и пострадавших среди гражданских нет.

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