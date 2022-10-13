Новак опроверг допуск России к расследованию ЧП на "Северных потоках"

Москва не может принять участие в расследовании

Россия пока не получала разрешения на допуск к расследованию аварий на "Северных потоках". Об этом в четверг, 13 октября, рассказал российский вице-премьер Александр Новак.

Политик прокомментировал ход рассмотрения требования Москвы допустить ее специалистов к расследованию по "Северным потокам", отметив, что до сих пор такое разрешение не получено.

Более того, нет ответа на запросы Nord Stream — компании-оператора газопровода "Северный поток", цитирует Новака РИА Новости.

Ранее МИД России вызвал послов Германии, Дании и Швеции по вопросу расследования диверсий на "Северных потоках". Дипломатам был объявлен демарш. Москва заявила, что не будет признавать никакие результаты расследования, если в нем не будут участвовать российские "специалисты.

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