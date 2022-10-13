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Песков раскрыл подробности разговора Путина и Эрдогана

15:20
  • четверг
  • 13 октября 2022

Переговоры прошли в Астане

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган достаточно долго говорили тет-а-тет во время личной встречи на полях международных саммитов в Астане. Об этом в четверг, 13 октября, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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Путин и Эрдоган прибыли в Астану для участия в саммитах СНГ и СВМДА (Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии).

В ходе переговоров в Астане Владимир Путин предложил Эрдогану создать в Турции газовый хаб. По словам российского лидера, такой хаб мог бы работать без политической окраски и использоваться не только как площадка для поставок, но и для определения цен на газ.

Песков отметил, что турецкой стороной эта тема "встречена весьма позитивно", поэтому "будет совместно прорабатываться".

При этом пресс-секретарь президента России рассказал, что Путин и Эрдоган на встрече не обсуждали тему российско-украинского урегулирования, сообщает РИА Новости.

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