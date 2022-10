Queen выпустили новую песню с вокалом Меркьюри

Композиция Face It Alone доступна на стриминговых платформах

Новую песню с вокалом Фредди Меркьюри выпустила британская рок-группа Queen. Композиция Face It Alone была записана во время работы над альбомом The Miracle, который увидел свет в 1989 году. Как рассказали участники музыкального коллектива Брайан Мэй и Роджер Тейлор, песню, о которой успели уже забыть, удалось восстановить: Face It Alone появится в обновленной версии сборника, куда также будут включены диалоги участников группы на студиях в Лондоне и швейцарском Монтре.

Face It Alone стала первой за восемь лет новой песней коллектива, где можно услышать вокал Меркьюри. Последний альбом, который содержал три ранее неизвестные композиции, записанные с участием скончавшегося в 1991 году вокалиста - Let Me In Your Heart Again, Love Kills и There Must Be More To Life Than This – группа выпустила в 2014 году. Он назывался Queen Forever, передает ТАСС.

Группа Queen до сих пор активно выступает в обновленном составе. В качестве вокалистов с Брайаном Мэем и Роджером Тейлором в разное время выступали британец Пол Роджерс и американец Адам Ламберт.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"