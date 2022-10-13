Удар зафиксировали днем

Белгород сегодня подвергся очередной массированной атаке ВСУ. Система ПВО перехватила в небе несколько ракет. Однако обломки одной из них упали на жилую многоэтажку. Здание получило некритичные повреждения. Как сообщил губернатор области Вячеслав Гладков, никто не пострадал. Тем не менее, жильцам пришлось на время покинуть свои квартиры.

Удар зафиксировали примерно в 12:30. На высотный жилой дом на улице Губкина – это спальный район Белгорода – упал обломок ракеты, разрушив верхний технический этаж и несколько квартир. Прибывшие на место экстренные службы начали выводить жителей в безопасное место.

Около полудня в небе над Белгородом прогремели около 10 взрывов. Активно работала система ПВО. По всей видимости, одна из сбитых ракет и упала на крышу дома. Еще один фрагмент снаряда обнаружили на площадке лицея.

Целью удара могла быть газотурбинная теплоэлектроцентраль "Луч" - ТЭЦ расположена на соседней улице Щорса в 700 метрах от разрушенного дома. Но российские зенитчики сумели отразить атаку. Накануне система противовоздушной обороны перехватила большое количество ракет, выпущенных с украинской территории. Осколки были найдены на 15 городских улицах, в домах выбиты стекла.

Белгородская область граничит с Украиной, а от областного центра до Харькова – меньше 70 километров. Украинские боевики множество раз обстреливали приграничные села, используя кассетные боеприпасы. Сообщается, что накануне впервые с начала обстрелов Белгородской области были обнаружены фрагменты противорадиолокационных ракет AGM-88 HARM, предоставленных ВСУ Западом. Сам киевский режим – устами Дмитрия Кулебы – прямо признает ответственность за удары по территории Белгородской области и Крыму. В тот момент украинский дипломат был убежден, что общается с бывшим послом США в России Майклом Макфолом. В действительности разговор записывали пранкеры:

"Если вы меня спросите, кто взрывает в Крыму или в Белгороде, то в приватном разговоре, насколько он может быте в "Зуме" приватным, я вам скажу, что да, это мы. Ну, во-первых, Крым - это источник боеприпасов для российской армии и авиабаза для их самолетов".

Ранее в интервью изданию Telegraph представитель Главного управления разведки украинского Минобороны Вадим Скибицкий фактически признал, что ВСУ при использовании реактивных систем HIMARS опирается на информацию, полученную от американцев. По его словам, прежде чем воспользоваться РСЗО, украинская разведка ведет консультации со специалистами из США, которые "могут скорректировать цели ударов".

В нашем МИДе тогда обратили внимание, что поставка вооружений Украине сопровождается не просто инструктажем по его применению. Сейчас место происшествия в Белгороде обследуют сотрудники МЧС и аварийных служб. Для эвакуированных жителей развернут пункт временного размещения.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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