Мир становится многополярным: что обсудил Путин на саммите в Астане

У российского лидера - насыщенная программа

Новые вызовы и угрозы, противодействие терроризму, экономическое сотрудничество обсудили в четверг в Астане участники саммита "Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии". В столице Казахстана собрались представители более 30 государств. Как отметил выступивший на саммите Владимир Путин, страны континента сейчас играют ключевую роль в развитии многополярного мира. И Россия вместе со своими партнерами делает всё для формирования системы равной безопасности. Российский лидер подчеркнул важность создания в Азии открытого пространства взаимовыгодного торгового и инвестиционного сотрудничества.

К двусторонней встрече Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана приковано максимальное внимание прессы. Оба лидера сейчас взаимодействуют тесно как никогда. Встречаются лично почти каждый месяц. Анкара в последнее время активизировала свои посреднические усилия по урегулированию украинского конфликта. Москва накануне анонсировала весьма заманчивое для Исламской республики предложение в сфере энергетики.

"Если есть заинтересованность Турции и наших возможных покупателей в других странах, могли бы рассмотреть возможность строительства ещё одной газопроводной системы и создания на территории Турции газового хаба для продаж в другие страны, в третьи страны, прежде всего, конечно, в европейские, если они в этом, разумеется, заинтересованы. Это была бы и площадка не только поставок, но и определения цены, потому что это очень важный вопрос, вопрос ценообразования. Сегодня эти цены заоблачные. Мы могли бы спокойно регулировать на нормальном рыночном уровне без всякой политической окраски", - заявил Путин.

Владимир Путин напомнил турецкому лидеру о попытке диверсии на "Турецком потоке". Теракт был заказан киевским режимом. Об этом рассказали задержанные исполнители. Несмотря на это, трубопровод успешно работает. А Анкара, по словам президента России, по факту оказалась самым надежным маршрутом для поставок газа в Европу. Стабильны и другие совместные с Исламской республикой проекты. Первый энергоблок атомной электростанции "Аккую" запустят уже в первой половине следующего года. В мае туда довезут ядерное топливо. А благодаря заключенной в Стамбуле сделке украинское зерно вышло на внешние рынки. Хотя, по не зависящим от Москвы причинам, все идет не так, как должно быть по справедливости.

"Думаю, что те страны, которые получают этот продукт, должны быть благодарны за это. Правда, к сожалению, небольшая доля идёт по продовольственным программам ООН в развивающиеся, наиболее бедные страны, но тем не менее то, что есть, регулирует Организация Объединённых Наций", - сказал Путин.

Рейджеп Тайип Эрдоган выразил радость от встречи с российским коллегой и поздравил Путина с прошедшим 70-летним юбилеем, хотя ранее уже делал это по телефону. И от теплых слов - сразу к делу.

"По поводу зерновой продукции, а также удобрений – необходимо укрепить Стамбульское соглашение и продолжить это соглашение опять-таки через Турцию, чтобы российские удобрения, как вы отметили, были поставлены в беднейшие страны мира. Мы полны решимости, чтобы зерновая продукция и удобрения были поставлены малоразвитым странам", - отметил Эрдоган.

Дальнейшая беседа проходила уже тет-а-тет и длилась около полутора часов. По словам пресс-секретаря российского лидера, Москва и Анкара могут совместно определить список беднейших стран, куда в первую очередь должны идти поставки в рамках зерновой сделки. Президент Турции позитивно отнесся к предложению о создании в его стране газового хаба. Тема российско-украинского урегулирования не обсуждалась, уточнил Дмитрий Песков.

В Астане у Владимира Путина целая серия двух- и трехсторонних переговоров. С президентами Киргизии и Таджикистана обсудили обострение на их совместной границе. Обе республики - близкие союзники Москвы.

С Махмудом Аббасом Путин обсудил урегулирование палестино-израильского конфликта. Неизменная позиция Москвы - все должно быть основано на фундаментальных решениях ООН и международном праве - импонирует палестинскому лидеру.

"Мы прекрасно знаем, что Россия выступает за справедливость, за международное право. Для нас это догма. Мы не хотим, чтобы Америка под каким бы то ни было прикрытием, зонтиком единолично занималась решением палестинской проблемы. Она может быть членом квартета, играть какую-то роль там, но монополизировать вопрос урегулирования – это мы никогда не примем", - заявил Махмуд Аббас.

В то время как США идут на обострение отношений с арабским миром, Россия, наоборот, их только укрепляет. "Наши друзья" - так Путин называет делегацию из Катара во главе с эмиром Тамимом Аль Тани. Ближневосточное государство успешно инвестирует в российскую экономику. И есть возможности для увеличения товарооборота. В инфраструктуре, энергетике, сельском хозяйстве и других областях.

Взаимовыгодное сотрудничество, укрепление безопасности и стабильности в азиатском регионе - основные тезисы совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

"Мы призываем к ликвидации всех искусственных, нелегитимных барьеров, препятствующих восстановлению нормального функционирования глобальных цепочек поставок, чтобы решить неотложные задачи в области продовольствия и безопасности. Как и многие наши партнёры в Азии, считаем, что требуется запустить пересмотр принципов работы мировой финансовой системы, которая на протяжении десятилетий позволяла самопровозглашённому так называемому золотому миллиарду, замкнувшему на себя все потоки капитала и технологий, в значительной степени жить за чужой счёт. В качестве первоочередного шага видим более активное использование национальных валют во взаимных расчётах", - отметил Путин.

Когда лидеры фотографировались все вместе, СМИ бросились интерпретировать, кто и по какую руку от кого стоит. Есть такая традиция у журналистов. Хотя российский лидер во вступительном слове четко разъяснил: мир становится многополярным, в нем крепнут новые центры силы. И весьма заметную роль играет Азия, являясь локомотивом экономического роста и создавая свои независимые от запада объединения. В которых Россия активно участвует.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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