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Власти Херсонской области опровергли эвакуацию населения

15:38
  • четверг
  • 13 октября 2022

В регионе решили организовать выезд семей в другие регионы России для отдыха и учебы

Никакой эвакуации в Херсонской области нет и быть не может. Такое заявление в четверг, 13 октября, сделал заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
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Чиновник в своем Telegram-канале призвал жителей Херсонской области сохранять спокойствие и не поддаваться паническим настроениям. Он подчеркнул, что "никто из Херсонской области выводить войска Российской Федерации не собирается", а также напомнил, что Херсонская область — это субъект Российской Федерации.

Слухи об эвакуации населения Херсонской области появились после обращения врио главы региона Владимира Сальдо к федеральным властям с просьбой организовать выезд жителей в безопасные регионы.

Однако, как уточнил Сальдо, речь шла о том, чтобы организовать возможность выезда херсонских семей в другие регионы Российской Федерации для отдыха и учебы.

В первую очередь, уточнил Сальдо, это касается жителей области на правом берегу Днепра, но воспользоваться предложением могут все жители Херсонской области. 

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