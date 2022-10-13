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Свадебный ажиотаж: в Наро-Фоминске за день поженились десятки пар

22:28
  • четверг
  • 13 октября 2022

Ускоренная процедура действует для тех, кто получил повестку

Частичная мобилизация вызвала ажиотаж в российских ЗАГСах. Так, сегодня в подмосковном Наро-Фоминске официально стали мужем и женой около 30 пар.

На торжественную церемонию их пригласили сразу после регистрации заявления. Такая ускоренная процедура для тех, кто получил повестку. Частичная мобилизация входит в перечень особых обстоятельств, по которым узаконить отношения можно теперь день в день.

В ЗАГСах охотно идут навстречу просьбам будущих супругов. Сегодня в Наро-Фоминске желающих пожениться было так много, что церемонии бракосочетания пришлось проводить одновременно в нескольких залах.

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