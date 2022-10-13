Собянин: электродепо "Аминьевское" будет достроено к запуску БКЛ метро

Мэр осмотрел ход строительства

Возведение оставшихся участков Большой кольцевой линии московского метро вышло на финишную прямую. Для обслуживания составов к моменту запуска БКЛ откроется и электродепо "Аминьевское". Оно станет одним из крупнейших в стране. На территории почти 16 гектаров будет рельсосварочная станция, склад, камера мойки поездов, административно-бытовой корпус. Всего около 60 зданий и сооружений.

Грандиозный проект метростроения выходит на финишную прямую. Уже в следующем году в Москве запустят Большую кольцевую линию. Для ее обслуживания подготовлены три электродепо. Одно из них – существующее и реконструированное "Замоскворецкое". Два других – "Нижегородское" и "Аминьевское" - построены с нуля. Их возводили параллельно с сооружением тоннелей и станций.

"Мы находимся в здании ремонтного комплекса электродепо "Аминьевское". Рабочие монтируют рельсовые эстакады. Также ведется монтаж инженерных систем и обслуживающих площадок", - рассказал Алексей Козаков, заместитель руководителя проекта электродепо "Аминьевское".

Электродепо "Аминьевское" станет одним из крупнейших депо Московского метрополитена. На территории в 16 гектаров возводят 60 зданий и сооружений общей площадью 100 тысяч квадратных метров. Метродепо, рельсосварочная станция, склад, камера мойки составов, здание эксплуатационного персонала, административно-бытовой корпус и ремонтный корпус.

Этот корпус - "сердце" электродепо "Аминьевское". Именно сюда будут заходить поезда, курсирующие по Большой кольцевой линии. Здесь технические остановки, помывка, а если нужно, и ремонт вагонов. За сутки здесь будут обслуживать до 20 поездов.

"Аминьевское" достроят к запуску Большой кольцевой линии метро. Здесь будут работать больше тысячи человек, для которых создадут комфортные условия труда. Ход работ в четверг оценил мэр Сергей Собянин.

"Для Большой кольцевой линии метро, которая строится по поручению президента Российской Федерации в ускоренном темпе, сразу же было задействовано 3 электродепо. В том числе "Аминьевское", на котором мы находимся. Это одно из крупнейших электродепо не только метро Москвы, но и в целом страны. И именно запуск современного электродепо позволит в полном объёме запустить Большую кольцевую линию метро, по которой мы планируем все основные строительные работы закончить уже в этом году. И осуществить запуск в начале следующего года", - отметил Сергей Собянин.

Выезд подвижного состава из электродепо "Аминьевское" будет осуществляться по соединительным веткам от перегонных тоннелей со стороны станций "Давыдково" и "Аминьевская". Частично эти пути пройдут по эстакадам. Частично по метромостам. Здесь протекает река Сетунь, поэтому было принято решение построить именно такие пути, чтобы избегать высоких колебаний. Две ветки метромоста пройдут от станции "Давыдково" и одна - от метро "Аминьевской".

"Эта ветка идет от станции метро "Аминьевская", выходит на поверхность через рамковый участок, дальше начинается на метромост. Высота метромоста порядка 12-15 метров, то есть она меняется на протяжении всего моста, пересекает речку Сетунь, также пересекает Верейскую и Дорохова", - рассказал Евгений Морозов, руководитель строительства компании-подрядчика "Ингеоком".

Современное электродепо - часть новейшей инфраструктуры столичного метро. В Москве порядка 20 электродепо. И половина из них - это заново построенные заводы. Так же, как и "Аминьевское", они будут обслуживать новые поезда новых столичных линий метро.

Елена Сахно, "ТВ Центр".

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