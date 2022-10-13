Песков сообщил об аресте пытавшихся взорвать "Турецкий поток" диверсантов

Теракт готовился на российской территории

Российские спецслужбы арестовали диверсантов, пытавшихся подорвать газопровод "Турецкий поток". Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Некие силы, о возможном происхождении этих сил Путин намеки давал... они посягали уже и на "Турецкий поток". Были взяты диверсанты, несколько человек были арестованы. Хотели взорвать. На нашей территории, на суше", - приводит комментарий Пескова журналистам на полях саммита в Астане "Интерфакс".

Владимир Путин накануне назвал взрывы на "Северных потоках" актом международного терроризма. Российский лидер отметил, что США теперь могут поставлять ресурсы по высоким ценам. Но это, по словам Путина, опаснейший прецедент: под угрозой теперь любой объект транспортной или коммунальной инфраструктуры в мире.

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