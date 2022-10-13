ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россия вернула с Украины 20 пленных военнослужащих

15:56
  • четверг
  • 13 октября 2022

Всем освобожденным оказывают необходимую помощь

С подконтрольной киевскому режиму территории Украины в результате переговоров на родину вернули 20 российских военных. Об этом в четверг, 13 октября, рассказали в Министерстве обороны России.

В ведомстве сообщили, что освобожденным бойцам оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.

Освобожденных военнослужащих в кратчайшие сроки доставят в медицинские учреждения Минобороны для лечения и реабилитации, сообщает РИА Новости.

22 сентября Минобороны подтвердило обмен пленными с Украиной. Как рассказали в военном ведомстве, были возвращены 55 военнослужащих российских Вооруженных сил, а также военные ЛНР и ДНР (республики на тот момент не входили в состав России), которым грозила смертельная опасность на Украине.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Российские войска
Российские войска
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.