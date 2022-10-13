Россия вернула с Украины 20 пленных военнослужащих

Всем освобожденным оказывают необходимую помощь

С подконтрольной киевскому режиму территории Украины в результате переговоров на родину вернули 20 российских военных. Об этом в четверг, 13 октября, рассказали в Министерстве обороны России.

В ведомстве сообщили, что освобожденным бойцам оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.

Освобожденных военнослужащих в кратчайшие сроки доставят в медицинские учреждения Минобороны для лечения и реабилитации, сообщает РИА Новости.

22 сентября Минобороны подтвердило обмен пленными с Украиной. Как рассказали в военном ведомстве, были возвращены 55 военнослужащих российских Вооруженных сил, а также военные ЛНР и ДНР (республики на тот момент не входили в состав России), которым грозила смертельная опасность на Украине.

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