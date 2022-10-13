МИД обвинил Запад в попытке расколоть Генассамблею ООН

Западные страны хотят затянуть конфликт на Украине

Запад пытается решить собственные геополитические задачи за счет России, внести раскол в ряды государств-членов Генассамблеи ООН. Эта конфронтационная инициатива нацелена вовсе не на поиск путей мирного урегулирования, a на затягивание конфликта на Украине, заявили в МИД России, комментируя принятие ГА антироссийской резолюции по референдумам в новых регионах.

В ведомстве напомнили о колоссальном давлении, которому подвергались государства-члены, из-за чего Россия предложила провести тайное голосование по проекту резолюции.

"Очевидно, что это позволило бы многим делегациям выразить свою истинную позицию, не опасаясь последствий своих "неправильных" - с точки зрения Вашингтона и его сателлитов - решений. Однако данное предложение было отвергнуто по итогам нечистоплотных процедурных маневров, организованных нашими оппонентами в нарушение всех существующих правил работы Генассамблеи", - говорится в заявлении МИД.

В Москве подчеркивают, что принятая резолюция, не признающая референдумы на освобожденных территориях, не имеет никакого отношения к защите принципов Устава ООН. Заявления о приверженности международному праву со стороны США и других стран НАТО -свидетельство двойных стандартов. В МИД напомнили, что именно они в свое время были в первых рядах сторонников "независимости" Косова.

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