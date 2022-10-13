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Песков: "Турецкий поток" не заменит "Северные потоки"

16:59
  • четверг
  • 13 октября 2022

Сравнивать их непрофессионально

Газопровод "Турецкий поток" не станет заменой "Северным потокам". Идею газового хаба в Турции еще предстоит проработать, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков сообщил об аресте пытавшихся взорвать "Турецкий поток" диверсантов
Песков раскрыл подробности разговора Путина и Эрдогана

" Это непрофессионально так говорить, потому что разные мощности… Хотя вчерашняя идея президента о создании в Турции хаба была достаточно живо и позитивно поддержана президентом Эрдоганом, но еще это предстоит проработать", - сказал представитель Кремля в интервью телеканалу "Известия".

Президент России Владимир Путин накануне высказал идею о создании в Турции газового хаба для поставки голубого топлива, в частности, в Южную Европу. Песков отметил: пока преждевременно говорить, какие страны могли бы стать потенциальными покупателями – это предмет дальнейших переговоров.

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