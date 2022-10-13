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Воздушная тревога объявлена по всей Украине

17:14
  • четверг
  • 13 октября 2022

Из нескольких областей уже сообщают о взрывах

По всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Официально сообщения подтвердили власти Одесской, Черкасской, Ровенской, Полтавской, Сумской областях и Киеве.

Воздушная тревога объявлена в центре и на юге Украины
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"Воздушная тревога уже по всей стране", — приводит РИА Новости сообщение украинского интернет-издания "Страна.ua".

Из некоторых регионов уже поступила информация о взрывах. Сообщается о прилетах в Ровенской, Волынской и Львовской областях.

Глава Львовской областной администрации Максим Козицкий сообщил, что две ракеты поразили военный объект в Золочевском районе. По его данным, уничтожено военное имущество, жертв нет.

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