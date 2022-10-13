Пушилин заявил о переломе в освобождении ДНР

Задействованы крупные силы

В освобождении населенных пунктов Донецкой народной республики наступает переломный момент, уверен Денис Пушилин. Врио главы ДНР подчеркнул, что этому способствовали и ответные удары ВС России по инфраструктурным объектам Украины.

"Сейчас наступает переломный момент, по моему глубокому убеждению, потому что сейчас все больше задействуется сил, включая мобилизованных, которые сейчас пока еще проходят обучение, слаживание", - заявил Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".

Он отметил, что это уже сейчас позволяет четко планировать следующие операции по освобождению населенных пунктов ДНР. Также, по словам Пушилина, ответные удары России оказали негативное влияние на моральное состояние противника.

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