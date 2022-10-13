ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Захарова усомнилась в способностях Макрона

18:16
  • четверг
  • 13 октября 2022

Заявления президента Франции о роли Москвы в карабахском кризисе неприемлемы

Абсурдные измышления президента Франции говорят о незаинтересованности Парижа в установлении прочного мира на Южном Кавказе. Заявления Эмманюэля Макрона ставят под вопрос способность Парижа играть конструктивную роль в этом регионе, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Макрон хочет во что бы то ни стало вернуть Россию к переговорам
Макрон призвал усилить давление на Россию

Дипломат прокомментировала недавнее высказывание французского президента: Макрон заявил, что Россия использует карабахский конфликт для дестабилизации Южного Кавказа.

"Считаем заявления Эмманюэля Макрона… вопиющими и абсолютно неприемлемыми. Такие выпады идут в русле антироссийской линии Запада на демонизацию России и свидетельствуют о попытках переноса конфронтационной логики с Украины на другие части постсоветского пространства, включая Южный Кавказ", - говорится в комментарии на сайте МИД.

Захарова напомнила, что Россия в практическом плане содействовала урегулированию конфликта – в то время как Франция даже в периоды обострений между Баку и Ереваном ограничивалась стандартными призывами к миру. Дипломат напомнила о подписании трехстороннего заявления лидеров Азербайджана, Армении и России от 9 ноября 2020 года, которое положило конец кровопролитию, а также о размещении в регионе российских миротворцев.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Эммануэль Макрон
Эммануэль Макрон
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.