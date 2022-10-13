Захарова усомнилась в способностях Макрона

Заявления президента Франции о роли Москвы в карабахском кризисе неприемлемы

Абсурдные измышления президента Франции говорят о незаинтересованности Парижа в установлении прочного мира на Южном Кавказе. Заявления Эмманюэля Макрона ставят под вопрос способность Парижа играть конструктивную роль в этом регионе, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат прокомментировала недавнее высказывание французского президента: Макрон заявил, что Россия использует карабахский конфликт для дестабилизации Южного Кавказа.

"Считаем заявления Эмманюэля Макрона… вопиющими и абсолютно неприемлемыми. Такие выпады идут в русле антироссийской линии Запада на демонизацию России и свидетельствуют о попытках переноса конфронтационной логики с Украины на другие части постсоветского пространства, включая Южный Кавказ", - говорится в комментарии на сайте МИД.

Захарова напомнила, что Россия в практическом плане содействовала урегулированию конфликта – в то время как Франция даже в периоды обострений между Баку и Ереваном ограничивалась стандартными призывами к миру. Дипломат напомнила о подписании трехстороннего заявления лидеров Азербайджана, Армении и России от 9 ноября 2020 года, которое положило конец кровопролитию, а также о размещении в регионе российских миротворцев.

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