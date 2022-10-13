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Кабмин решил помочь с выездом жителям Херсонской области

18:53
  • четверг
  • 13 октября 2022

Ранее к правительству обратился врио губернатора региона Владимира Сальдо

Жителям Херсонской области помогут выехать в другие регионы России. Решение приняло правительство после обращения к кабмину врио губернатора региона Владимира Сальдо.

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"Мы будем полностью содействовать администрации Херсонской области в размещении жителей региона в других субъектах Российской Федерации, обеспечим всех бесплатным проживанием и всем необходимым, а тех, кто примет решение остаться на новом месте на постоянной основе, обеспечим жильем", - цитирует ТАСС вице-премьера Марата Хуснуллина.

Сальдо 13 октября обратился к руководству России с просьбой организовать выезд жителей в безопасные регионы из-за ежедневных ракетных ударов со стороны украинских войск. В ответ на слухи об эвакуации региона врио губернатора уточнил: речь шла о том, чтобы организовать возможность выезда херсонских семей в другие регионы для отдыха и учебы.

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