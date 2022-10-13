Машинисты рассказали о работе на Крымском мосту в день взрыва

Они проявили мужество

По Крымскому мосту, которой пострадал от взрыва 8-го октября, сегодня запущены электропоезда "Ласточка". Они будут курсировать между Керчью и Анапой. Тем временем восстановительные работы на автомобильной части переправы идут полным ходом. Разрушения могли быть более серьёзными, если бы не мужество машинистов грузового состава, который находился на мосту во время взрыва.

Их рассказ словно сценарий блокбастера. Вот только не было ни спецэффектов, ни каскадеров - только два машиниста и охваченный пламенем состав.

- Самое сложное, тянулось время, я переживал чтоб быстрее помощник вернулся. Чтоб мы быстрее оттуда уехали. Страх, понимаете.

- А по инструкции вам нельзя было покидать кабину?

- Нет, по инструкции должен один человек остаться на локомотиве, ну и плюс, надо ж было для отцепки отпустить тормоза, чтоб скатились эти вагоны.

Виктор Прошин действовал практически в темноте – свет на мосту погас. Прежде, чем отцепить горящие цистерны, их нужно было поставить на тормоза - чтобы не скатились с подъема. На всю операцию ушло примерно 10 минут. Из 59 вагонов удалось спасти 25.

"Каждый башмак весит 5 килограмм. На одной секции лежало 6 тормозных башмаков, я их сразу выбросил с тепловоза на улицу и взял два и побежал, прибежал, взял два и опять побежал, и так три раза", - рассказал Виктор Прошин.

В Тамани уже выгружают стройматериалы, привезённые из регионов. На Крымском мосту кипит работа. Идет демонтаж и замена обвалившихся элементов. Сейчас на мосту порядка 30 единиц строительной техники. В том числе подошёл и плавкран. На месте работают примерно 250 специалистов разного профиля. Восстановление объекта ведётся круглосуточно.

Круглосуточно работает и переправа для большегрузов. На рейсе уже 6 паромов. Сегодня вышли еще два вместимостью по 25 дальномеров каждый. Это даст возможность дополнительно перевозить через Керченский пролив до 200 большегрузов в сутки.

Большие паромы поставят на короткий "рукав". Сейчас они идут от рыбного порта через Керчь-Еникальский канал. Для оптимальной работы их переведут в порт Крым. Отсюда до рорта Кавказ в Тамани всего 4 километра – самое короткое расстояние между полуостровом и материком.

Сейчас с двух сторон Крымского моста на накопительных площадках в очереди на паром порядка двух тысяч фур. В первую очередь переправляют рейсовые автобусы и автомобили с быстро портящимся грузом. Есть и ряд ограничений – нельзя перевозить металлолом, крупногабаритные изделия из металла, кориандр в мешках, томатную пасту в бочках. Но есть и альтернатива морскому сообщению – сухопутный маршрут через Херсонскую, Запорожскую и Донецкую области. Грузовики идут в колоннах в сопровождении ГИБДД.

На мост по-прежнему пускают только легковые автомобили. Возросла нагрузка на пригородный железнодорожный транспорт. В связи с увеличением пассажиропотока между Анапой и Керчью вместо рельсовых автобусов запустили поезда "Ласточки", два состава по пять вагонов. С сегодняшнего дня они будут курсировать ежедневно.

Никита Васильев, Егор Хлябич, Максим Володин, "ТВ Центр".

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