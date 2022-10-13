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В Европе обострились трудности из-за антироссийских санкций

22:39
  • четверг
  • 13 октября 2022

Жизнь в странах ЕС дорожает

Рост стоимости жизни стал главным страхом жителей Германии в 2022 году. Его испытывают 67 процентов населения республики. Об этом сообщает газета "Вельт". Ранее аналитическая компания GfK заявила о продолжающемся падении доходов домохозяйств, которые все более пессимистично оценивают перспективы экономики ФРГ. Трудности в государствах Евросоюза существенно обострились после введения антироссийских санкций. Экономике нашей страны они не нанесли того урона, на который рассчитывал Запад.

Подробнее – в репортаже Александры Сергомасовой

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