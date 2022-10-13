ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Крым получит дополнительные средства на энергетическую инфраструктуру

22:42
  • четверг
  • 13 октября 2022

Этот вопрос обсуждался на заседании правительства

Почти 30 миллиардов рублей дополнительно правительство направит в регионы на выплаты семьям с низкими доходами, в которых воспитывают детей от трёх до семи лет. Об этом на заседании правительства заявил глава кабмина Михаил Мишустин.

Всего на эти цели из бюджета в этом году выделят порядка 300 миллиардов рублей. Речь зашла о реализации поручения президента по капитальному ремонту и строительству школ и детских садов - до конца года 6 российских регионов получат средства на эти цели. В зоне особого внимания и поддержка энергетики Крыма.

"На эти цели выделим российскому субъекту в текущем году еще один миллиард рублей. Средства пойдут на обслуживание и ремонт критически важного оборудования и на установку современных приборов учета. Благодаря таким мероприятиям будет обеспечена надежная работа энергосистемы Крыма, которая имеет ключевое значение для устойчивого роста экономики региона и благополучия местных жителей", - заявил Мишустин.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Крым
Крым
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.