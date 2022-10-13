Крым получит дополнительные средства на энергетическую инфраструктуру

Этот вопрос обсуждался на заседании правительства

Почти 30 миллиардов рублей дополнительно правительство направит в регионы на выплаты семьям с низкими доходами, в которых воспитывают детей от трёх до семи лет. Об этом на заседании правительства заявил глава кабмина Михаил Мишустин.

Всего на эти цели из бюджета в этом году выделят порядка 300 миллиардов рублей. Речь зашла о реализации поручения президента по капитальному ремонту и строительству школ и детских садов - до конца года 6 российских регионов получат средства на эти цели. В зоне особого внимания и поддержка энергетики Крыма.

"На эти цели выделим российскому субъекту в текущем году еще один миллиард рублей. Средства пойдут на обслуживание и ремонт критически важного оборудования и на установку современных приборов учета. Благодаря таким мероприятиям будет обеспечена надежная работа энергосистемы Крыма, которая имеет ключевое значение для устойчивого роста экономики региона и благополучия местных жителей", - заявил Мишустин.

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