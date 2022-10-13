Гросси опубликовал фото с прячущимся в бункере Кулебой

Глава МАГАТЭ обсуждал с украинским министром безопасность ЗАЭС

Переговоры главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой прошли в киевском бункере. Фотографии убежища главы украинского МИД Гросси опубликовал в соцсетях.

"Мы добиваемся прогресса по вопросу установления создания зоны ядерной безопасности и защиты вокруг Запорожской атомной электростанции", — написал глава МАГАТЭ.

На одном из снимков видна табличка-указатель с надписью "Вход в отель" на стене позади Гросси. Ранее украинские СМИ со ссылкой на бывших сотрудников СБУ сообщали о разветвленной сети бункеров, построенных под правительственным кварталом в Киеве в годы холодной войны. Один из них находится под зданием отеля "Украина", а другой — под гостиницей "Киев", сообщает "Лента.ру".

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