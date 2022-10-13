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Белый дом "расшифровал" слова Байдена о встрече с Путиным на G20

20:16
  • четверг
  • 13 октября 2022

Это было сказано "в гипотетическом ключе"

Планов встречаться с президентом России Владимиром Путиным у американского лидера Джо Байдена нет. Слова президента США о возможности обсуждения обмена заключенными на высшем уровне на саммите G20 носили гипотетический характер, заявил представитель Белого дома Джон Кирби.

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"Планов по встрече с Владимиром Путиным на G20 нет, как и вообще планов провести беседу с Путиным на этом уровне в настоящее время. Президент не считает, что сейчас можно вести дела с Путиным, Кремлем и Россией как обычно с учетом того, что происходит на Украине в последние восемь месяцев, а особенно в последние 96 часов", - приводит слова Кирби ТАСС.

Представитель Белого дома прокомментировал слова Байдена в интервью телекомпании CNN о возможности обсуждения с российским президентом освобождения осужденных в России американцев Пола Уилана и Бриттни Грайнер. Кирби утверждает, что это было заявление в "потенциально гипотетическом" плане.

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