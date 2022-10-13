Склад боеприпасов загорелся под Белгородом после обстрела ВСУ

Произошла детонация
Склад боеприпасов горит в поселке Октябрьский Белгородского района. В результате обстрела со стороны Украины произошла детонация снарядов, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"По предварительным данным жертв и пострадавших нет. Жителей сейчас будем вывозить на безопасное расстояние", - написал Гладков в Telegram.
На место происшествия прибыл глава района Владимир Перцев. Работают оперативные службы.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
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