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Антироссийские санкции возмутили основателя Modern Talking

21:26
  • четверг
  • 13 октября 2022

По мнению Дитера Болена, "все это - отстой"

Скандал разгорелся в европейских странах из-за выступления основателя группы Modern Talking Дитера Болена. На немецкого поп-музыканта обрушился шквал критики после его слов об антироссийских санкциях.

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"Если бы мы не ввели санкции, люди бы благоразумно сели за стол переговоров, и не нужно было бы заниматься всей этой ерундой сейчас. Теперь мы должны замерзнуть, теперь мы должны сделать то и это, все это отстой", — заявил Болен.

По словам музыканта, в результате санкций рубль растет, евро падает, а политики бегают и пытаются как-то справиться "со всей этой инфляцией".

Немецкие политики после этих слов назвали Болена "морально развращенным". В частности, сопредседатель СДПГ Заския Эскен заявила, что основатель Modern Talking - очень богатый человек, которого вряд ли затронет рост цен на электричество и отопление. Отреагировал на выступление музыканта и брат мэра Киева Виталия Кличко, Владимир. Он спросил у Болена через соцсети, "волнуют ли его смерти украинцев".

Музыкант, в свою очередь, ответил критикам, что в его словах нет политической составляющей. Он просто против военных действий и хочет мира.

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