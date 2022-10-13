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Спецслужбы Украины пытались "убрать" агентов после провала теракта в Мелитополе

21:52
  • четверг
  • 13 октября 2022

Взрывное устройство заложили возле школы

Задержанные российскими силовиками в Мелитополе агенты Главного управления разведки Украины рассказали о методах работы службы. Они утверждают, что для кураторов из ГУР люди – расходный материал, их самих пытались ликвидировать после неудачного теракта.

Взрыв прогремел в центре Мелитополя
Три человека пострадали в результате теракта в Мелитополе

"У меня был один объект, который я должен был собственноручно заминировать – это была школа, я туда отнес взрывчатку. Сказали заложить прям под окна. Но со мной связались, сказали, что разорвалась очень плохо – никто не пострадал и даже окна не выбило. Я знал, что там дети",- приводит РИА Новости признание агента ГУР Романа Зубарева.

По словам сообщника Зубарева, Артура Нестеренко, после неудачи у школы, а также проваленного задания с терактом против члена избиркома, агентов решили убрать. Куратор приказал им забрать из схрона взрывное устройство и "подержать" его дома. Бомба сработала, когда сообщники были в соседней комнате, чудом избежали гибели.

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