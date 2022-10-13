Спецслужбы Украины пытались "убрать" агентов после провала теракта в Мелитополе

Взрывное устройство заложили возле школы

Задержанные российскими силовиками в Мелитополе агенты Главного управления разведки Украины рассказали о методах работы службы. Они утверждают, что для кураторов из ГУР люди – расходный материал, их самих пытались ликвидировать после неудачного теракта.

"У меня был один объект, который я должен был собственноручно заминировать – это была школа, я туда отнес взрывчатку. Сказали заложить прям под окна. Но со мной связались, сказали, что разорвалась очень плохо – никто не пострадал и даже окна не выбило. Я знал, что там дети",- приводит РИА Новости признание агента ГУР Романа Зубарева.

По словам сообщника Зубарева, Артура Нестеренко, после неудачи у школы, а также проваленного задания с терактом против члена избиркома, агентов решили убрать. Куратор приказал им забрать из схрона взрывное устройство и "подержать" его дома. Бомба сработала, когда сообщники были в соседней комнате, чудом избежали гибели.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"