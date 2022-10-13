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КНДР запустила баллистическую ракету в Японское море

22:03
  • четверг
  • 13 октября 2022

В Токио допускают, что было несколько пусков

По меньшей мере одну баллистическую ракету запустила Северная Корея. Она пролетела около 650 км, максимальная высота полета составила 50 км, сообщили в Минобороны Японии.

КНДР провела пуски стратегических крылатых ракет
КНДР запустила еще две ракеты в сторону Японского моря

Как сообщил журналистам японский министр обороны Ясукадзу Хамада, КНДР запустила "по крайней мере одну ракету", которая упала за пределами исключительной экономической зоны Японии в Японском море.

Ранее появилась информация, что Пхеньян запустил сразу несколько ракет. Об этом сообщил телеканал NHK со ссылкой на источники в правительстве, передает ТАСС.

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