КНДР запустила баллистическую ракету в Японское море

В Токио допускают, что было несколько пусков

По меньшей мере одну баллистическую ракету запустила Северная Корея. Она пролетела около 650 км, максимальная высота полета составила 50 км, сообщили в Минобороны Японии.

Как сообщил журналистам японский министр обороны Ясукадзу Хамада, КНДР запустила "по крайней мере одну ракету", которая упала за пределами исключительной экономической зоны Японии в Японском море.

Ранее появилась информация, что Пхеньян запустил сразу несколько ракет. Об этом сообщил телеканал NHK со ссылкой на источники в правительстве, передает ТАСС.

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