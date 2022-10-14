Эксперт: США боятся военно-политического сближения России и Китая

Это будет вызов на долгосрочную перспективу

Недавно представители Госдепа выступали в Конгрессе и заявили, что США должны активнее действовать в Средней Азии, Центральной Азии и, в частности, бывших советских республиках, чтобы обеспечить экономический и культурный разрыв с Россией. Противодействие будет сильное? На этот вопрос ведущему программы "События. 25-й час" ответил Фёдор Войтоловский, директор Института мировой экономики и международных отношений им. Евгения Примакова РАН:

— Это старая линия, которую продолжает уже далеко не первая администрация. И здесь идет работа по нескольким направлениям. Во-первых, это попытки вовлечения центрально-азиатских стран и стран Закавказья в различные экономические инициативы. Это попытки создания различных транспортных коридоров. Сейчас экономически не так много можно предложить странам Центральной Азии. В Казахстане американцы давно и много работают, прежде всего, нефтегазовые компании; в Узбекистане гораздо все скромнее, но есть желание расширить свое присутствие; в других странах Центральной Азии американский капитал мало представлен.

Еще одно направление: скажем там, политическая, идеологическая политика – попытка оказать влияние на развитие политических систем и режимов. И здесь в ход идут не только прямые средства воздействия, но и различные гуманитарные – это деятельность американских неправительственных организаций, фондов.

Еще одно направление, которое начинает развиваться – это действия США вместе с третьей страной. В этом отношении интересен опыт Турции, которая наращивает свое влияние в Центральной Азии, в Закавказье, и в какой степени Турция действует по согласованию с Вашингтоном.

Что касается Китая, то США действительно рассматривают его как стратегического противника, причем не только в военно-технологической сфере, но и в экономической, научно-технологической, с точки зрения развития инноваций. И для американцев, в их логике, стратегии двойного сдерживания, есть еще очень серьезное опасение касательно сближения России и Китая. Они считают, что важнейшая угроза – это сближение этих двух стран и формирование в перспективе военно-политического блока. Это самый крайний сценарий для США. Пока мы не видим заинтересованности в этом ни со стороны Китая, ни со стороны России, но, действительно, две страны сотрудничают, страны соседи, у нас есть объективные экономические интересы, у нас есть общие проблемы безопасности, но сотрудничества на антиамериканской почве пока не видно. Для американцев есть понимание, что Китай – это долгосрочный глобальный вызов во многих сферах. Россия – это, прежде всего, источник рисков и угроз для национальной безопасности, в экономике Россия безопасна, с точки зрения научно-технической гонки тоже. Но ресурсный потенциал России и огромная экономическая мощь Китая – это, конечно, если они суммируются, то это вызов для США на долгосрочную перспективу.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"