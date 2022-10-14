Немецкие радикалы планировали устроить госпереворот и возродить Второй рейх

Не обошлось без русского следа

У края пропасти остановили родную демократию. Германия чудом избежала переворота. Законспирированная группировка планировала похищение министра здравоохранения Карла Лаутербаха. Но это было только частью плана. Связь держали через интернет, главарь несколько лет публиковал в открытом доступе заговорщицкие брошюры. Лаутербах, чудом избежавший горькой участи, благодарит спецслужбы.

Четырёх злодеев повязали ещё весной в разных федеральных землях. И только сейчас, как сообщает Spiegel, вышли на руководителя подполья. Это некая Элизабет Р. из центральной Саксонии, которой стукнуло 75. Бодрая бабулька возглавляла организацию под названием "Боевая группы граждан Рейха". Не третьего, не подумайте. А, скорее, второго - когда Отто фон Бисмарк объединил германские земли в единую империю, это 1871 год. Возвращение к идеалам того времени имело чёткую программу. Спецслужбы Германии ломают голову, пытаясь найти какую-то логику в программе действий "Боевой группы" под предводительством энергичной старушки.

Почему покушались на главу Минздрава, а канцлера Шольца оставили в покое? Удалось установить, что похищение министра здравоохранения вошло в план потому, что все арестованные граждане были COVID-диссидентами, не верившими ни в вирус, ни в вакцинацию. Следствие раскрыло и другие планировавшиеся злодеяния.

"План состоял в том, чтобы вызвать общенациональное "отключение электроэнергии" путем повреждения или уничтожения объектов электроснабжения", - говорится в заявлении следствия.

Федеральная прокуратура установила, что блэкауты были прологом к созданию условий для начала гражданской войны в Германии. Затем свержение федерального правительства и уничтожение парламентской демократии. И всё это силами пяти человек, по которым явно плачет психиатрическая лечебница. А как же русский след, спросите вы? Ну, куда ж без него. Согласно утечкам в прессу один из заговорщиков признался, что похищение министра здравоохранения должен был одобрить Владимир Путин. По крайней мере, они очень ждали.

Страшнее врагов, чем русские агенты, нет в Европе, наши Петров и Боширов чуть не уморили половину Соединённого Королевства и едва не развали Евросоюз. Но это "хайли лайкли".

Одну здравую идею в действиях "Боевой группы Рейха" под предводительством 75-летней Элизабет Р. всё же нашли. Как говорил их любимый Бисмарк: "Даже самый благоприятный исход войны никогда не приведёт к разложению силы России. Русские, даже если их расчленить международными трактатами, так же быстро вновь соединятся друг с другом, как частицы разрезанного кусочка ртути".

По крайней мере, эту фразу ему приписывают. Что тут скажешь? В действительности всё не так как на самом деле.

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