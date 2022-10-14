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"Уничтожает в клочья": Минобороны показало работу пушек "Малка"

08:50
  • пятница
  • 14 октября 2022

Среди уничтоженной техники - поставляемые Украине Западом пушки М777

Сегодня Минобороны публикует кадры боевой работы одной из самых мощных самоходных пушек - "Малка".

Расчеты второго армейского корпуса народной милиции ЛНР  в ходе контрбатарейной борьбы наносят удары по выявленным позициям ВСУ, уничтожают бронетехнику, артиллерийские и минометные подразделения, средства ПВО, пункты управления и дзоты радикалов.  Контроль за поражением целей ведут беспилотники.

По словам одного из офицеров батареи самоходных установок, недавно они уничтожили американские пушки М777, поставляемые Украине Западом.

"У нас, в ЛНР, ДНР, это самое мощное орудие на данный момент. 203 миллиметр. Уничтожаем мы их в клочья всех", - говорит Игорь, старший офицер батареи САУ "Малка" 2 АК ЛНР.
 

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