Военные проявляют мужество и отвагу

Ефрейтор Денис Шеверёв лично уничтожил пулемётный расчет националистов, удерживающих под контролем дорожную развязку. Это позволило нашим подразделениям стремительно продвинуться вперед.

Ефрейтор Сергей Штрыков в составе артиллерийского расчета ликвидировал до 30 боевиков. Прицельная стрельба по объектам ВСУ создала брешь во вражеской обороне и обеспечила наступление союзных сил.

Сержант Денис Петухов, несмотря на массированный артобстрел со стороны радикалов, точным попаданием из самоходного орудия подбил три спецавтомобиля противника и уничтожил 35 националистов.

Сержант Александр Гафуров со своими подчиненными сумел отразить нападение украинских диверсантов на нашу колонну. Трое боевиков были убиты, остальные отступили. Необходимый груз доставлен на передовую вовремя.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"