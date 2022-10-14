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Отразил нападение диверсантов: Минобороны рассказало о новых подвигах военных

08:56
  • пятница
  • 14 октября 2022

Военные проявляют мужество и отвагу

Ефрейтор Денис Шеверёв лично уничтожил пулемётный расчет националистов, удерживающих под контролем дорожную развязку. Это позволило нашим подразделениям стремительно продвинуться вперед.

Ефрейтор Сергей Штрыков в составе артиллерийского расчета ликвидировал до 30 боевиков. Прицельная стрельба по объектам ВСУ создала брешь во вражеской обороне и обеспечила наступление союзных сил.

Сержант Денис Петухов, несмотря на массированный артобстрел со стороны радикалов, точным попаданием из самоходного орудия подбил три спецавтомобиля противника и уничтожил 35 националистов.

Сержант Александр Гафуров со своими подчиненными сумел отразить нападение украинских диверсантов на нашу колонну. Трое боевиков были убиты, остальные отступили. Необходимый груз доставлен на передовую вовремя.

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