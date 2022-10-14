ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Пять человек убиты в результате стрельбы в Северной Каролине

08:59
  • пятница
  • 14 октября 2022

Ранены трое

Очередная стрельба в США. В Северной Каролине жертвами злоумышленника стали, по меньше мере, пять человек, еще трое ранены. Сейчас они в больнице.

Инцидент произошёл в городе Роли. Вооруженный мужчина неожиданно открыл огонь по людям в районе экологической тропы. Местные власти сообщают, что среди погибших есть полицейский. Еще один страж порядка пострадал. Стрелка удалось задержать. Его имя силовики пока не называют.

Мотивы преступления  тоже неизвестны. Жителям района, где произошла трагедия, рекомендуют не покидать свои дома.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Полиция США
Полиция США
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.