Пять человек убиты в результате стрельбы в Северной Каролине

Ранены трое

Очередная стрельба в США. В Северной Каролине жертвами злоумышленника стали, по меньше мере, пять человек, еще трое ранены. Сейчас они в больнице.

Инцидент произошёл в городе Роли. Вооруженный мужчина неожиданно открыл огонь по людям в районе экологической тропы. Местные власти сообщают, что среди погибших есть полицейский. Еще один страж порядка пострадал. Стрелка удалось задержать. Его имя силовики пока не называют.

Мотивы преступления тоже неизвестны. Жителям района, где произошла трагедия, рекомендуют не покидать свои дома.

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