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На Байкале произошло землетрясение магнитудой 5,9

09:05
  • пятница
  • 14 октября 2022

Толчки ощущали жители Иркутской области и Бурятии

Сильное землетрясение произошло этим утром в районе озера Байкал. Подземные толчки магнитудой 5,9 ощутили жители нескольких районов Иркутской области и Бурятии. Пострадавших и разрушений нет.

В соцсетях люди делятся кадрами, на которых видно, как в домах раскачиваются люстры, а в шкафах "танцует" посуда. В школах Иркутска прервали занятия, студентов Байкальского университета эвакуировали из общежитий. Землетрясение докатилось и до Улан-Уде, подземные толчки также ощущались в 12 муниципальных образованиях республики.

Сейчас аварийно-спасательные службы обследуют здания и другие конструкции.

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