В Белоруссии введен режим КТО

Эту информацию подтвердил глава белорусского МИД

Информация о введении в Белоруссии режима контртеррористической операции (КТО) правдива, это подтвердил в пятницу, 14 октября, белорусский министр иностранных дел Владимир Макей.

Макей подчеркнул в интервью "Известиям", что "мы должны заботиться о своей собственной безопасности, исходить из того, что, как сказал президент Беларуси, мы должны защитить своих людей и сделать так, чтобы ни на один метр нашей земли не ступила нога оккупанта".

Поскольку в распоряжение Минска попали сведения "о том, что со стороны отдельных, сопредельных государств планируются провокации, связанные чуть ли не с захватом отдельных участков территории Беларуси", было решено ввести режим КТО, рассказал дипломат.

Макей заверил, что армия, правоохранительные силы и спецслужбы Белоруссии готовы дать отпор любым провокациям извне.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Белоруссия была использована в качестве плацдарма для запуска российских ракет по Украине. По мнению генсека НАТО, президент Белоруссии Александр Лукашенко должен прекратить поддерживать "военные усилия" России.

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