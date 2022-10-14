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Le Monde: впервые не все 27 стран ЕС голосовали за санкции против России

08:39
  • пятница
  • 14 октября 2022

Воздержалась Бельгия, утверждают источники

В ходе голосования в Евросоюзе по восьмому санкционному пакету против России воздержалась Бельгия — впервые за все время введения Европой антироссийских рестрикций. Об этом в четверг, 13 октября, рассказали источники газеты Le Monde.
В Европе обострились трудности из-за антироссийских санкций

Как пишет издание, это решение Бельгии не поставило процесс принятия новых ограничительных мер под угрозу, однако оно послужило сигналом для Евросоюза.

До сих пор даже Венгрия и Сербия, заинтересованные в сохранении позитивных отношений с Россией, голосовали за принятие санкций, отмечают журналисты.

При этом Бельгии удалось получить ряд отсрочек по имплементации санкций — например, в стране на два года позже начнет действовать запрет на импорт некоторых категорий российской стали, без которых ее металлургические предприятия могли обанкротиться, а 1,2 тысячи сотрудников остались бы без работы.

Ранее в Еврокомиссии подсчитали, что после принятия восьмого пакета санкций в отношении России стоимость всех экспортно-импортных ограничений со стороны Евросоюза приблизилась к 123 млрд евро. В частности, рестрикции в рамках последнего, восьмого, пакета затронут поставки из России на сумму 7 млрд евро.

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