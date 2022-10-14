Le Monde: впервые не все 27 стран ЕС голосовали за санкции против России

Воздержалась Бельгия, утверждают источники

В ходе голосования в Евросоюзе по восьмому санкционному пакету против России воздержалась Бельгия — впервые за все время введения Европой антироссийских рестрикций. Об этом в четверг, 13 октября, рассказали источники газеты Le Monde.

Как пишет издание, это решение Бельгии не поставило процесс принятия новых ограничительных мер под угрозу, однако оно послужило сигналом для Евросоюза.

До сих пор даже Венгрия и Сербия, заинтересованные в сохранении позитивных отношений с Россией, голосовали за принятие санкций, отмечают журналисты.

При этом Бельгии удалось получить ряд отсрочек по имплементации санкций — например, в стране на два года позже начнет действовать запрет на импорт некоторых категорий российской стали, без которых ее металлургические предприятия могли обанкротиться, а 1,2 тысячи сотрудников остались бы без работы.

Ранее в Еврокомиссии подсчитали, что после принятия восьмого пакета санкций в отношении России стоимость всех экспортно-импортных ограничений со стороны Евросоюза приблизилась к 123 млрд евро. В частности, рестрикции в рамках последнего, восьмого, пакета затронут поставки из России на сумму 7 млрд евро.

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