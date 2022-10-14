МИД России призвал США осознать ответственность за "судьбы мира"

Вашингтон в ситуации вокруг Украины повышает ставки, отметили в Москве

Американские власти верят в свою способность "удаленно" контролировать эскалацию конфликта на Украине без ущерба для себя, но Москва призывает осознать ответственность. Об этом в пятницу, 14 октября, рассказал заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков.

Дипломат назвал "опасной химерой" расчет Вашингтона на то, что "США продолжат вести военные действия против нас руками украинцев, выполняющих роль заложников и жертвы".

В МИД подчеркнули необходимость для США "ответственность за судьбы мира, который был продемонстрирован советскими и американскими руководителями при выработке политико-дипломатического разрешения Карибского кризиса".

По словам Рябкова, разумных альтернатив этому просто не существует, сообщает РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин подчеркивал, что мир становится многополярным, в нем крепнут новые центры силы. При этом США утрачивают гегемонию.

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