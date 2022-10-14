Степашин рассказал, кто убедил Путина подписать Минские соглашения

В ином случае Россия могла уже тогда выполнить задачи спецоперации, заявил экс-премьер

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель была главным политиком, которая убедила президента России Владимира Путина подписать Минские соглашения в 2014 году. Об этом в пятницу, 14 октября, рассказал экс-глава российского кабмина Сергей Степашин.

По словам политика, уже тогда "мы в принципе могли решить все вопросы, которые решаем сегодня по освобождению от нацистов большей части Новороссии". Однако Меркель обратилась с предложением подождать, договориться и подписать Минские соглашения.

Степашин также отметил, что Владимир Путин проводил встречи с президентом США, с премьер-министром Великобритании и канцлером ФРГ. С этими странами Москва договаривалась о нерасширении НАТО и невооружении бывших стран Варшавского договора, однако договоренности в конечном счете не выполнялись.

В результате, заявил экс-премьер, Владимир Путин "стал более жестким по отношению к тем, кто, по сути дела, его обманул и нашу страну", сообщает РИА Новости.

Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан рассказал, что Владимир Путин еще до начала спецоперации заявил ему о намерении предотвратить вступление Украины в Североатлантический альянс. Премьер Венгрии также выразил мнение, что конфликт удалось бы предотвратить, если бы на посту канцлера Германии оставалась Ангела Меркель.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"