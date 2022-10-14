В Госдуме предложили расширить льготы для ветеранов боевых действий

С достижением 70 лет предлагается освобождать ветеранов от оплаты ЖКУ

Размер скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) для ветеранов боевых действий нужно рассчитывать с учетом возраста получателя такой льготы, заявил в пятницу, 14 октября, депутат Госдумы Василий Власов.

В обращении к министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову парламентарий напомнил, что ветераны боевых действий имеют право на скидку в размере 50% для оплаты жилищно-коммунальных услуг.

При этом в пожилом возрасте остается меньше возможностей продолжать трудовую деятельность и получать от нее доход, отметил Власов.

В качестве дополнительной меры поддержки ветеранов депутат предложил повышать величину скидки на оплату ЖКУ с наступлением определенного возраста: до 75% — после достижения 60 лет, до 100% — когда ветерану боевых действий исполнится 70 лет, сообщает RT.

Ранее сообщалось, что призванным в рамках частичной мобилизации россиянам присваивается статус военнослужащих, проходящих военную службу в Вооруженных Силах по контракту. Мобилизованные будут получать не менее 195 тысяч рублей в месяц. Также они получают право на все льготы, предусмотренные законодательством для военнослужащих по контракту.

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