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В России вновь продлили ограничение на полеты в ряд аэропортов

09:38
  • пятница
  • 14 октября 2022

Оно затрагивает 11 воздушных гаваней

Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 22 октября 2022 года 03:45 по московскому времени. Об этом в пятницу, 14 октября, рассказали в Федеральном агентстве воздушного транспорта (Росавиация).

В ведомстве напомнили, что ограничение затрагивает аэропорты городов Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

Остальные аэропорты Российской Федерации работают в штатном режиме, перевозчиков и пассажиров просят учитывать это при планировании рейсов, сообщается на официальном сайте Росавиации.

Временное ограничение на полеты в 11 аэропортов южной и центральной частей России ввели после начала спецоперации на Украине в связи с рисками безопасности. Режим несколько раз продлевали, в последний раз — до 16 октября.

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