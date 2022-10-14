Шри-Ланка отказалась подключаться к системе "Мир"

В островном государстве боятся санкций США

Центральный банк Шри-Ланки решил отклонить запрос России об использовании карт "Мир" в банковской системе страны. Об этом в пятницу, 14 октября, рассказал регулятор островного государства.

Как пояснили в ЦБ Шри-Ланки, власти страны "не в состоянии" удовлетворить соответствующий запрос Банка России из-за санкций, введенных Соединёнными Штатами в отношении системы "Мир".

Еще в сентябре власти Шри-Ланки подтверждали переговоры по подключению к системе "Мир", однако в итоге решили отказаться от этой возможности, опасаясь риска попасть под действие американских санкций, сообщает портал Adaderana.

Между тем возможность подключения к системе "Мир" рассматривает еще одно популярное у россиян туристическое направление — Маврикий. Посол островного южноафриканского государства в России Джанке Хесвар заявил, что "когда граждане России приезжают на Маврикий, им нужно как-то расплачиваться", поэтому Маврикий пытается ввести в оборот карту "Мир".

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