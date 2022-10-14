ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Шри-Ланка отказалась подключаться к системе "Мир"

10:40
  • пятница
  • 14 октября 2022

В островном государстве боятся санкций США

Центральный банк Шри-Ланки решил отклонить запрос России об использовании карт "Мир" в банковской системе страны. Об этом в пятницу, 14 октября, рассказал регулятор островного государства.
В Иране до конца 2022 года заработают карты "Мир"

Как пояснили в ЦБ Шри-Ланки, власти страны "не в состоянии" удовлетворить соответствующий запрос Банка России из-за санкций, введенных Соединёнными Штатами в отношении системы "Мир".

Еще в сентябре власти Шри-Ланки подтверждали переговоры по подключению к системе "Мир", однако в итоге решили отказаться от этой возможности, опасаясь риска попасть под действие американских санкций, сообщает портал Adaderana.

Между тем возможность подключения к системе "Мир" рассматривает еще одно популярное у россиян туристическое направление — Маврикий. Посол островного южноафриканского государства в России Джанке Хесвар заявил, что "когда граждане России приезжают на Маврикий, им нужно как-то расплачиваться", поэтому Маврикий пытается ввести в оборот карту "Мир".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Карта "Мир"
Карта "Мир"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.