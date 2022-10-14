Суд подтвердил арест фигурантов дела о теракте на Крымском мосту

Взрыв на мосту произошел 8 октября, ведется следствие

Киевский районный суд Симферополя арестовал до 8 декабря пятерых подозреваемых в причастности к теракту на Крымском мосту. Эту информацию в пятницу, 14 октября, подтвердили в пресс-службе суда.

Сообщения об аресте фигурантов дела появились накануне, однако официального подтверждения до настоящего времени не было.

В суде рассказали ТАСС, что было принято решение удовлетворить ходатайство следствия об избрании меры пресечения пятерым обвиняемым в теракте в виде заключения под стражу.

Эти фигуранты будут находиться под стражей как минимум до 8 декабря 2022 года, уточнили в суде.

Грузовой автомобиль взорвался на Крымском мосту утром 8 октября, вслед за этим загорелись железнодорожные цистерны с топливом и частично обрушились автомобильные пролеты.

В ФСБ заявили, что организатором теракта на мосту является глава военной разведки Украины Кирилл Буданов. Уже установлены 12 соучастников подготовки теракта, восемь из них задержаны.

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