Путин позвал Пашиняна и Алиева на переговоры в Москву

Россия стремится урегулировать любой конфликт, заявил президент
Президент России Владимир Путин пригласил президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна встретиться в России.
Глава нашей страны отметил, что нужно стремиться всеми силами решать конфликты на пространстве СНГ.
Российский лидер также назвал неприемлемым заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Москва якобы использует карабахский конфликт для дестабилизации ситуации на Южном Кавказе.
"Россия всегда искренне стремилась урегулировать любые конфликты, в том числе в Карабахе", - заметил Путин.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"