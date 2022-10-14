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Путин позвал Пашиняна и Алиева на переговоры в Москву

10:25
  • пятница
  • 14 октября 2022

Россия стремится урегулировать любой конфликт, заявил президент

Президент России Владимир Путин пригласил президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна встретиться в России.

Глава нашей страны отметил, что нужно стремиться всеми силами решать конфликты на пространстве СНГ.

Российский лидер также назвал неприемлемым заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Москва якобы использует карабахский конфликт для дестабилизации ситуации на Южном Кавказе.

"Россия всегда искренне стремилась урегулировать любые конфликты, в том числе в Карабахе", - заметил Путин.

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