Также нанесен удар по критической инфраструктуре

В Белгородской области утром ПВО сбили несколько ракет. Обломки упали в районе железной дороги, сообщают местные власти. Повреждены линии электропередачи, также временно остановлено движение поездов. Националисты не прекращают атаки и на населённые пункты Донбасса. В ДНР за сутки погибли 2 мирных жителя, ещё 4 получили ранения. Тем временем, на Украине сообщают о повреждениях критической инфраструктуры в центральных и западных областях страны.

Сожженные машины, разрушенный местный завод и десять поврежденных домов. Город Стаханов националисты обстреляли из реактивных установок и гаубиц. Прицельный огонь ВСУ намеренно вели по гражданским объектам. Военных в городе нет. Поэтому всю злость за провальные операции на фронтах и огромные потери Украина вымещает на мирных жителях.

"Выбиты стекла, повреждена кровля дома, кухни, навес поврежденный, шифер весь побит осколками", - говорит Михаил Кадукевич, местный житель.

Под огнем - Донецк, Ясиноватая, Гольмовский. Для нанесения ударов ВСУ используют весь арсенал вооружений НАТО. Это от их осколков в Донбассе за сутки погибли два человека. И еще четверо ранены.

Российские военные на атаки ВСУ отвечают точечными и массированными ударами. В Запорожье, Днепропетровске и Львове с помощью ракет и беспилотников уничтожены объекты энергетики. В Киевской области, в поселке Наливайковка, ликвидирован терминал, где ВСУ хранили боеприпасы и технику, полученные недавно из Европы.

Поиск целей, разведка и уничтожение вражеских позиций идут круглосуточно. На переднем крае и в прифронтовой зоне решение этих задач поручено экипажам боевых вертолетов.

"Ночью мы выходим как на свободную охоту, так и по назначенным целям, координатам, в этом и есть преимущество, что в скрытом режиме можем работать в разных условиях", - говорит Даниил, заместитель командира эскадрильи ударных вертолетов Ми-35.

Результат очередного вылета хорошо виден с воздуха. В Херсонской области взрывается и горит батарея американских гаубиц. Таких потерь за один раз у ВСУ еще не было. Стоимость каждой пушки - 4 миллиона долларов. Их буквально сжигают точечными выстрелами и российские артиллеристы.

Командиры говорят, что на всех направлениях ВСУ перебросило на передовые иностранных наемников. Они же руководят и украинскими дивизионами.

"Речь слышно иностранную, польскую, как украинскую, так и польскую, американскую. М-777 - это распространенные у них пушки, но нас все равно мощнее орудия, мы все равно их уничтожим, добьем", - говорит Игорь, старший офицер батареи САУ "Малка" 2 АК ЛНР.

Вот на фото еще одна ликвидированная группа "иностранного легиона" (см. видео). Водительские права, документы, подбитые машины - все говорит о том, что это были комбатанты из Польши. Российский спецназ уничтожил их накануне во время штурма Артемовска. За город идут упорные бои. Окрестные поселки - Иванград и Опытное - уже под контролем союзных сил.

На Авдеевском направлении без перерыва ведут огонь минометные батареи. На позиции националистов брошены танки. Головным отрядам союзных сил удалось вклиниться в линию обороны врага. И вынудить его отступать. Мощное продвижение сейчас идет почти по всему Донбасскому фронту. С каждым днем ВСУ отходят все дальше от Донецка. Российский спецназ стремительно контратакует и в Первомайском. Как минимум треть поселка у радикалов уже отбита.

Тимур Абдуллаев, Никита Возчиков. "ТВ Центр".

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