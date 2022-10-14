Маск отказался финансировать работу Starlink на Украине

Счета компания Space X перенаправила в Пентагон

Илон Маск снова враг №1 для украинских националистов. По данным CNN, компания Space X отказалась бесплатно предоставлять для Киева услуги спутниковой связи и перенаправила счета в Пентагон. В ВСУ нарастает паника.

В Вооружённых силах Украины бьют тревогу и на чём свет стоит клянут американского миллиардера Илона Маска. Того самого, который ещё в марте предоставил Киеву полный доступ к системе Starlink. Спутниковая сеть нового поколения позволяет военным не только держать оперативную связь, но и широко использовать данные спутников для наведения беспилотников, ракет и артиллерии на российские цели. Особый восторг такие возможности вызывают, кстати, у американских наёмников на Украине.

Терминалы для спутниковой связи Киев также получал даром или за копейки. Однако аттракцион неслыханной щедрости со стороны компании Маска скоро может прекратиться. Об этом сообщает CNN со ссылкой на документы, полученные от источников в Пентагоне.

"На данный момент Украине передано около 20000 спутников Starlink. По словам Маска, операция уже обошлась SpaceX в 80 миллионов долларов и превысит 100 миллионов к концу года. Но эти благотворительные пожертвования могут прекратиться, поскольку SpaceX уведомила Пентагон, что может прекратить финансирование использования сети на Украине, если только американские военные не станут выделять на эти цели десятки миллионов долларов ежемесячно", - пишет CNN.

Иными словами, компании Маска надоело за свой счёт финансировать украинских военных. Всё-таки SpaceX – коммерческая структура. Но последней каплей, если верить CNN, стал запрос главкома ВСУ. Генерал Валерий Залужный лично обратился к Илону Маску и потребовал предоставить ещё восемь тысяч терминалов для спутниковой связи. SpaceX перенаправила письмо в Пентагон. В оборонном ведомстве эти сообщения пока не комментируют. А вот украинские войска уже отмечают перебои в работе системы Starlink, которые, по данным Financial Times, привели к катастрофическим последствиям для ВСУ в течение последних нескольких недель. Причины сбоев пока неизвестны. Возможно, система не справляется с попытками перехвата со стороны России. Однако в глазах украинских националистов главный виновник теперь – Илон Маск. Ведь именно он на минувшей неделе предложил начать переговорный процесс с Москвой. И более того, признать Крым российским. А кто не за Киев, тот новый агент Кремля.

Кирилл Парменов, "ТВ Центр".

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