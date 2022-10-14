Алабай несколько дней держал в страхе жителей одного из районов Челябинска

Беспризорный пес нападал на людей и животных

В Челябинске жители одного из районов несколько дней боялись выйти на улицу. В страхе их держал огромный алабай. Пес в одиночку бродил по городу и нападал на людей и животных. Искусал ребенка - у девочки разодрана нога. А несколько домашних собак стали жертвами агрессивного беспризорника.

По заведенной традиции Наталья вышла на утреннюю прогулку. Маршрут привычный. Вот только сама она теперь одна. На днях на её питомца - французского бульдога по кличке Барни - набросился алабай без поводка и намордника.

— Он его схватил за спину и начал мотать. Я стала кричать, звать на помощь.

Прохожие помогли хозяйке отбить питомца. Алабай, предоставленный сам себе, убежал. В ветклинику Наталья принесла едва живого пса.

"Перелом рёбер, гематома большая внизу живота, лёгкое прокусано", - говорит Наталья Киршина, хозяйка французского бульдога.

Сутки под капельницами. Но раны оказались несовместимы с жизнью. Спаниелю Дэмми повезло больше.

- На ручки не дается, ей больно, поэтому на поводке.

Хозяйка Дэмми - кинолог, занимается разведением спаниелей. Потому при нападении алабая девушка не растерялась и отбила своего питомца.

"Я прыгнула на него сверху, увидела, что у него есть ошейник, за ошейник этот тряханула. Он еще два прыжка сделал и сдался", - говорит Анна Кондрашина, владелец спаниеля Дэмми.

Дэмми серьёзно покусали, но кости целы. Скорее испугался. Дочь Марины после нападения на любимицу семьи - пекинеса Соню - стала заикаться.

"Главное, дочь жива. Да, нога. Главное, не лицо. Бывает и хуже", - говорит Марина Хитрова, мама пострадавшей девочки.

Девочка с рваными ранами ног в больнице. Плачет о погибшей собаке, виня себя в том, что не смогла защитить. Ситуация та же - напал Алабай, который гулял без хозяина.

- Зашла домой, стоять не может, упала. Сейчас понадобились костыли, чтобы она передвигалась. Два укуса спереди и сзади разодрана часть ноги.

Соседи разослали предупреждения по районным чатам. Оказалось, что во всех этих нападениях виноват один и тот же пёс - молодой кобель по кличке Рэм. Посетители продуктового магазина рассказали, что на протяжении трех дней огромный пёс находился рядом с торговой точкой, скитался по микрорайону. Сергей сделал первый шаг.

"Я подошёл к нему, по щеке ему вот так глажу, говорю "Эй, ты чей?" Я его взял за ошейник, вывел из магазина. Пёс худой был, плохо ходил. За три дня вроде оклемался. Жалко пса такого, пёс хороший", - говорит Сергей, новый владелец алабая.

Сейчас Рэм на надежном поводке за высоким забором. Собака воспитана, контактна, человека слушает. Настоящий хозяин быстро нашёлся и даже успел обвинить сердобольного человека в краже. Но, как только узнал, что натворил его алабай, ушёл в несознанку. А затем и вовсе пропал.

- Какой Сергей, какой "наш алабай"? Вы что-то путаете. До свидания. Пожалуйста, больше не звоните.

Собаководы собирают документы для судебного иска. Правда, пока не установлен хозяин, все это пустые хлопоты.

"Если установлен хозяин, необходимо обращаться с заявлением в правоохранительные органы, в полицию, в отношении данного лица, чтобы были установлены факты причинения вреда имуществу, либо здоровью граждан", - говорит Николай Попов, юрист.

Между тем Сергей готовит питомцу вольер, кормит и обрабатывает раны. Говорит, сам Рэм все это тяжело переживает.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".

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