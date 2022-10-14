В Москве проходит съезд "Волонтёры детства - гордость России"

В столицу приехали более тысячи человек

Ровно 35 лет назад в нашей стране была основана первая современная благотворительная организация, которая всё это время помогает детям и малоимущим семьям.

В честь знаменательной даты в Колонном зале столичного Дома союзов сегодня проходит съезд "Волонтёры детства - гордость России". На мероприятие собрались представители из разных регионов страны и ближнего зарубежья, всего более тысячи человек. Приехали и дети из Донбасса. На сцене выступят и юные таланты, опекаемые фондом.



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