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В Москве проходит съезд "Волонтёры детства - гордость России"

11:53
  • пятница
  • 14 октября 2022

В столицу приехали более тысячи человек

Ровно 35 лет назад в нашей стране была основана первая современная благотворительная организация, которая всё это время помогает детям и малоимущим семьям.

В честь знаменательной даты в Колонном зале столичного Дома союзов сегодня проходит съезд "Волонтёры детства - гордость России". На мероприятие собрались представители из разных регионов страны и ближнего зарубежья, всего более тысячи человек. Приехали и дети из Донбасса. На сцене выступят и юные таланты, опекаемые фондом.
 

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