Испания передаст Украине средства ПВО

Взамен Мадрид получит более современные средства ПВО

В Венгрии стартовал общенациональный опрос об отношении к антироссийским санкциям. Это первая европейская страна, где начались подобные консультации. Голосование инициировал премьер-министр Виктор Орбан. Он последовательно выступает против рестрикций, которые, по его словам, ввели недемократическим путем. Правительство рассылает гражданам анкеты с вопросами об ограничении поставок российской нефти и газа, а также сотрудничестве в атомной энергетики и туризме.

Ну а власти Испании объявили, что выделят из бюджета 3 миллиарда евро для уменьшения финансовой нагрузки на граждан в условиях энергетического кризиса. Но даже с учетом таких мер стандарты жизни будут снижены, считают экономисты.

Всё больше средств испанское правительство тратит на покупку военной техники у Соединенных Штатов. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Мадрид направит Украине четыре системы противовоздушной обороны "Хоук". Взамен Испания получит более современные системы ПВО из Германии, Франции и США.

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