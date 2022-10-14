Трамп назвал чушью вызов на допрос по делу о штурме Капитолия

Конгресс обязал Трампа явиться на слушания

Конгресс обязал экс-президента США Дональда Трампа явиться для дачи показаний о штурме Капитолия в январе 2021 года. Расследованием занимается комитет палаты представителей.

Именно он затребовал от Трампа передать документы и ответить на вопросы законодателей. Впрочем, политик может и отказаться от дачи показаний. Не исключено, что комитет расформируют, если после ноябрьских выборов Конгресс перейдет под контроль республиканцев.

Дональд Трамп уже назвал полной чушью очередной вызов в Капитолий. Экс-президент уверен, что таким образом демократы пытаются оправдать фиаско своего изначально провального расследования.





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