Несколько человек погибли после обстрела ВСУ поселка в Белгородской области

Сдетонировали боеприпасы

Несколько человек погибли и пострадали в результате из-за детонации на складе с боеприпасами в Белгородской области.

Об этом в пятницу, 14 октября, сообщил Следственный комитет. Как уточнили ТАСС в правоохранительных органах, среди погибших есть сотрудники Росгвардии.

"Подорван склад с боеприпасами. Произошла их детонация. По предварительным данным, есть погибшие и раненые", - сообщили в пресс-службе СК.

Также российской системой ПВО также были сбиты ракеты в районе Новооскольского округа. Обломки упали в районе железной дороги, повреждены линии электропередачи, движение поездов временно приостановлено. Пострадавших нет, уточнили следователи.

Накануне в поселке Октябрьский Белгородского района в результате обстрела ВСУ был подорван склад с боеприпасами, которые впоследствии сдетонировали. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.

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