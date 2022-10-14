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Путин анонсировал принятие важных документов на саммите СНГ

11:00
  • пятница
  • 14 октября 2022

Мероприятие проходит в Астане

Лидеры членов Содружества Независимых Государств (СНГ) по итогам саммита примут целый ряд важных документов. Об этом в пятницу, 14 октября, рассказал президент России Владимир Путин.
Путин прибыл в Астану для участия в трех саммитах

Выступая на заседании Содружества в узком формате, российский лидер рассказал что перед саммитом был подготовлен целый ряд важных совместных документов и решений.

Эти решения, по словам президента России, направлены на углубление интеграции в самых разных сферах в русле реализации концепции развития СНГ и Стратегии экономического развития до 2023 года.

Участники СНГ нацелены на создание на базе содружества интеграционного политического, экономического и культурно-гуманитарного объединения, цитирует российского президента РИА Новости.

Ранее Владимир Путин заявил, что на пространстве Содружества Независимых Государств (СНГ) необходимо предпринять меры по разрешению возникающих конфликтов. Российский лидер подчеркнул, что такие конфликты возникают "помимо Украины, где происходят, действительно, трагические события, к сожалению, и между другими близкими государствами постсоветского пространства".

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