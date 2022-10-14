ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Лукашенко пожаловался на нехватку поддержки в СНГ

11:19
  • пятница
  • 14 октября 2022

Это, в частности, ощущается в ситуации с санкциями

На пространстве Содружества Независимых Государств (СНГ) в некоторых случаях отмечается недостаток взаимной поддержки, в том числе в вопросах внешних рестрикций. Такое заявление сделал в пятницу, 14 октября, президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Лукашенко: Запад потерял контроль после развала СССР

По словам белорусского лидера, "принципиальные национальные позиции по-прежнему сдерживают эффективное совместное противодействие санкционному давлению Запада".

Лукашенко объяснил это тем, что на постсоветском пространстве осталось множество межнациональных и территориальных споров, "которые Советский Союз не смог или не успел разрешить".

Однако "внешние игроки прилагают неимоверные усилия, чтобы превратить каждый, даже самый незначительный, спор в горячее противостояние", цитирует предупреждение президента Белоруссии РИА Новости.

14 октября в Астане открылся саммит лидеров стран — членов СНГ, в котором принимают участие президенты России Владимир Путин и Белоруссии Александр Лукашенко. Лидеры двух государств ранее отмечали, что другим странам необходимо "с уважением к нам относиться", поскольку "без этого мы с ними вообще разговаривать не будем".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.