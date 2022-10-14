Лукашенко пожаловался на нехватку поддержки в СНГ

Это, в частности, ощущается в ситуации с санкциями

На пространстве Содружества Независимых Государств (СНГ) в некоторых случаях отмечается недостаток взаимной поддержки, в том числе в вопросах внешних рестрикций. Такое заявление сделал в пятницу, 14 октября, президент Белоруссии Александр Лукашенко.

По словам белорусского лидера, "принципиальные национальные позиции по-прежнему сдерживают эффективное совместное противодействие санкционному давлению Запада".

Лукашенко объяснил это тем, что на постсоветском пространстве осталось множество межнациональных и территориальных споров, "которые Советский Союз не смог или не успел разрешить".

Однако "внешние игроки прилагают неимоверные усилия, чтобы превратить каждый, даже самый незначительный, спор в горячее противостояние", цитирует предупреждение президента Белоруссии РИА Новости.

14 октября в Астане открылся саммит лидеров стран — членов СНГ, в котором принимают участие президенты России Владимир Путин и Белоруссии Александр Лукашенко. Лидеры двух государств ранее отмечали, что другим странам необходимо "с уважением к нам относиться", поскольку "без этого мы с ними вообще разговаривать не будем".

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